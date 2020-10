TORINO- Il Corriere dello Sport in edicola oggi apre parlando di Cristiano Ronaldo, risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Il fenomeno portoghese salterà le gare contro Crotone e Dinamo Kiev, ma punta ad esserci il 28 ottobre contro il Barcellona. Nel ritiro Italia, intanto, è fortunatamente rientrato l’allarme El Shaarawy, risultato negativo all’ultimo tampone effettuato e dunque arruolabile per la gara di stasera con l’Olanda: