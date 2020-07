Conte: “Se vogliamo crescere dobbiamo guardare ai migliori, come la Juve. Dal prossimo anno obiettivo scudetto”

TORINO- Ai microfoni di Inter TV, Antonio Conte ha parlato alla vigilia del match contro la Fiorentina: “Il campionato è diventato più competitivo. Se guardiamo i numeri di tutte le squadre c’è stato un innalzamento del livello di qualità. Sarà sempre più difficile e noi dobbiamo continuare così con l’obiettivo Champions nel mirino per poi, dalla prossima stagione, puntare allo scudetto. Giusto guardare alla Juventus, che domina da ormai nove anni in Serie A. Oggi sono i migliori e anche di molto rispetto agli altri. Se vogliamo crescere dobbiamo guardare ai migliori, non c’è alcun dubbio”.

