Commisso: “Bella iniziativa della Juve, una società che va presa da esempio”

TORINO- Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ai microfoni di Gr Parlamento Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Non è ancora il caso di ripartire con allenamenti e partite. Non è ancora finita l’emergenza, non sappiamo ancora quando arriveremo a zero casi in Italia. Oggi dobbiamo pensare alla salute e solo dopo al calcio. Stipendi? Quello che ha fatto la Juveè una bella iniziativa e anche noi siamo al lavoro per studiare cosa fare e valutare attentamente come potrà andare il calcio italiano. La società bianconera è un esempio per tutte le altre società”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<