Chiesa: visite mediche terminate, annuncio a breve

TORINO- Manca ormai poco per il passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus. L’esterno viola ha da poco terminato le visite mediche alle qualsi si era sottoposto a Firenze con una delegazione medica bianconera. Il giocatore, ora, firmerà il rinnovo di contratto con il club viola, che servirà come passaggio per poter poi annunciare il suo arrivo alla corte di Andrea Pirlo. A breve sono attesi gli annunci ufficiali. Il ragazzo, al termine degli esami, è stato accolto dai fischi dei tifosi viola presenti, venendo etichettato anche come traditore.