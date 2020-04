Chiesa, l’Inter prepara l’offerta per superare la concorrenza

TORINO- La Juventus, per rinforzare il proprio reparto offensivo, segue sempre da vicino la situazione legata a Federico Chiesa. Il giovane talento azzurro piace da sempre a Maurizio Sarri, che farebbe carte false per averlo a sua disposizione. Stesso pensiero, però, vale per Conte e per questo, stando a quanto riferito da Sportmediaset, l’Inter starebbe preparando l’offerta da presentare alla Fiorentina. La proposta comprenderebbe i cartellini di Dalbert, Nainggolan e 22 milioni di euro.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<