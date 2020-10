Chiesa, esordio in Champions ed è subito record

TORINO- La Juventus inizia al massimo questa edizione di Champions League vincendo 2-0 in casa della Dinamo Kiev grazie ad una doppietta di Alvaro Morata. Tra i più positivi, per i bianconeri, anche Federico Chiesa che, alla sua prima presenza in Champions League, ha subito raggiunto un record. Il numero 22, infatti, è il primo figlio d’arte italiano a collezionare un’apparizione nella massima competizione europea dopo il padre (Enrico, con Parma e Fiorentina, ha messo a referto 15 apparizioni e 10 gol).