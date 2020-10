Chiellini nella storia della Juve: terzo di sempre per presenze in Champions

TORINO- Parte bene la Champions League della Juventus, che a Kiev batte la Dinamo con il risultato di 2-0 grazie ad una doppietta di Alvaro Morata. In campo anche Giorgio Chiellini, la cui partita è però durata soltanto un quarto d’ora, prima di uscire dal campo per un infortunio alla coscia. Il numero 3, però, potrà consolarsi sapendo di aver raggiunto le 71 presenze nella massima competizione europea con la Vecchia Signora. Un traguardo che lo porta al terzo posto della classifica dei più presenti in Champions con la divisa bianconera, superando Tacchinardi (fermo a 70). Lo riporta OptaPaolo.