Chiellini, il rinvio dell’Europeo e il possibile addio alla Nazionale

TORINO- Come riportato dal Corriere della Sera, il rinvio dell’Europeo all’estate del 2021 potrebbe aver posto la parola fine alla carriera in Nazionale di Giorgio Chiellini. Secondo il quotidiano, infatti, il ct Roberto Mancini, per affrontare al meglio la competizione, starebbe pensando di ringiovanire ulteriormente la rosa a sua disposizione e lo “svecchiamento” dovrebbe cominciare proprio dalla vecchia guardia, con in primis il capitano bianconero.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<