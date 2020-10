Che ricordi: il figlio di Sivori ritrova il primo contratto in bianconero

TORINO – Ogni giocatore che lascia un segno indelebile nelle squadre in cui ha militato e soprattutto nel cuore dei tifosi che lo hanno sostenuto, inevitabilmente passerà alla storia come uno dei maggiori elementi di quello stesso club e di tutto il panorama calcistico. Indubbiamente, uno che rientra in questa categoria di leggende, è l’ex stella della Juve Omar Sivori, ricordato e celebrato ancora oggi come uno dei piu forti a vestire la maglia della Vecchia Signora. A tenerne ancora vivo il ricordo, è stato suo figlio Nestor che, attraverso un post sul suo account Facebook, ha postato una storica e rara foto, del contratto che ha portato suo padre Omar dal River Plate alla Juventus. Di seguito ne riportiamo un estratto.

“Il Club Atletico River Plate cede al club Juventus F.C. il trasferimento definitivo del giocatore professionista Enrique Omar Sivori , percependo per questa cessione la cifra di 10 milioni di ‘Pesos Moneda Nacional’ “.