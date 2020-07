Cataldi: “Abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà la Juve”

TORINO- Ai microfoni di Lazio Style Channel, Danilo Cataldi ha parlato del ko della Lazio in casa della Juventus: “Non sono ancora al meglio della condizione, la caviglia non mi permette di esprimermi al meglio. Ho detto al mister di essere a disposizione, giocare per la Lazio mi fa contento. Contro la Juve abbiamo messo in campo tutto, giocando una partita al massimo nonostante gli errori. Abbiamo dimostrato ancora una volta di poterli mettere in difficoltà. Ora però recuperiamo il prima possibile le energie, contro il Cagliari ci aspetta una gara difficile e importante”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<