Castrovilli: “Non penso al futuro, sono concentrato solamente sulla Fiorentina”

TORINO- Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina nel mirino della Juve, ha parlato del suo futuro ai microfoni di The Athletic: “Non sto pensando alle voci che girano su di me. Sono concentrato solamente sulla Fiorentina e penso a far bene con questo club. Il ritiro estivo con i viola è stato un sogno per me. Con la tournée negli Stati Uniti è cambiato il mio destino, perchè mister Montella ha avuto il coraggio di puntare su di me e sono riuscito anche ad arrivare in Nazionale”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<