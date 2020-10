Caso Cristiano Ronaldo – Il giudice federale del Nevada ascolterà CR7

TORINO – Ancora cattive notizie che circolano intorno alla Juve: continua, infatti, il caso Cristiano Ronaldo, una vicenda assurda che sta travolgendo il numero 7 della Vecchia Signora. Il fenomeno portoghese, infatti, è stato accusato da una donna americana di uno stupro commesso circa dieci anni fa; sono, dunque, scattate le indagini degli inquirenti statiunitensi nei confronti del calciatore.

Secondo quanto riportato dall’emittente sportiva a stelle e strisce ESPN, il giudice federale del Nevada ascolterà CR7. I media americani, quindi, affermano che si andrà verso un processo, in cui verranno valutate le accuse della donna e le risposte dal giocatore: ancora non c’è una data fissata, ma molto probabilmente il giudice Jennifer Dorsey vorrà valutare in aula il caso. La Juve e Cristiano Ronaldo attendono: un’altra vicenda assurda rischia di abbattersi sulla Vecchia Signora.