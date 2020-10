Careca: “La Juve sceglie ogni anno i migliori calciatori. Napoli? Vincere lo scudetto lì è il massimo”

TORINO- Ai microfoni de Il Mattino, l’ex attaccante del Napoli Careca ha parlato della lotta scudetto: “Alla Juve va riconosciuta la capacità di rinnovarsi: vincono tutti gli anni perchè hanno i migliori dirigenti che scelgono i migliori giocatori. Napoli? Gattuso ha lo spirito giusto e le conoscenze per spingere i suoi giocatori verso grandi traguardi. Mi auguro che De Laurentiis cominci a pensarla diversamente sul calcio, a non accontentarsi di arrivare secondo ma a spingere per vincere. Serve un salto di mentalità, l’ho detto anche a lui, che è un presidente capace e competente. Vincere lo scudetto a Napoli è il massimo per un dirigente, un allenatore, un calciatore”.