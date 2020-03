Buffon allontana il ritiro: si va verso il rinnovo annuale

TORINO- Gigi Buffon, nonostante le 42 primavere, non ha alcuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo. Il portierone, tornato alla Juventus la scorsa estate, ha convinto tutti quando chiamato in causa in sostituzione di Szczesny e, per questo, si va verso un ulteriore rinnovo annuale. A riportarlo è Tuttosport, che parla di un Sarri soddisfatto del proprio numero 77, che potrà così rincorrere nuovamente il sogno di aggiungere la Champions League al proprio palmares.

