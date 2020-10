TORINO – L’ex giocatore dell’Inter Andrea Brehme, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della lotta scudetto.

“Allo scudetto, per questo è stata costruita, altrimenti sul mercato non vai a prendere uno come Vidal. La scorsa stagione la distanza con la Juve era più ampia del punto di distacco a fine campionato, i bianconeri alla fine mollarono. Ma ora il gap è ridotto”.