Bonucci l’instancabile: 2224 minuti disputati in stagione

TORINO- Anche con il cambio di allenatore avvenuto in estate, Leonardo Bonucci ha conservato il suo status di calciatore imprescindibile per la difesa della Juventus. Lo dimostrano i dati riportati da Sky Sport, che ha analizzato la situazione in casa bianconera in merito ai minuti giocati in stagione. Il numero 19, con ben 2224 minuti è alla guida di questa speciale classifica, con poco più di 100 minuti persi dei 2340 totali giocati dalla squadra in stagione.

