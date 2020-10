Boniek: “Pirlo può diventare un grande allenatore, alla Juve può lavorare nelle migliori condizioni”

TORINO- Zibigniew Boniek, ex calciatore della Juventus, ha parlato di Andrea Pirlo ai microfoni di RadioRai: “Nella Juve chiunque può fare l’allenatore. La società ti mette nelle migliori condizioni di lavorare. In Italia ormai ci sono due campionati: uno per i bianconeri e uno per gli altri. Pirlo mi piace molto, lo vedo sempre concentrato. Se riesce a portare in panchina quello che sapeva fare sul campo può diventare un grande tecnico. Juve-Napoli? Situazione gestita come una barzelletta”.