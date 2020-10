Boniek: “Chiesa acquisto importante, Ronaldo è ancora il top”

TORINO- Zibigniew Boniek, ex calciatore della Juventus, ha parlato della situazione del club bianconero alla Gazzetta dello Sport: “Chiesa è un acquisto importante, sono convinto che in ottica Champions alzi l’asticella. Ronaldo? Non deve entrare mai nel turnover, è l’unico. La formazione parte da lui, poi vengono tutti gli altri. Chi inserirei nella Juve? Risposta banale. Potrei citare Lewandowski, Mbappé e Messi, i più forti al mondo, i giocatori che decidono le stagioni. Ma Cristiano, che metto davanti a loro, era e resta comunque il top”.