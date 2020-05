Boga, il Chelsea non eserciterà l’opzione di riscatto. Juve e Napoli alla finestra

TORINO- Come riportato dal giornalista Sky Fabrizio Romano, il Chelsea avrebbe deciso di non far valere la propria opzione di riacquisto nei confronti di Jeremie Boga, ala in forza al Sassuolo. Il club blues non riterrebbe l’ivoriano adatto al progetto di Frank Lampard e ora le big di Serie A potrebbero approfittarne. Il Napoli sarebbe la squadra al momento favorita per assicurarsi il cartellino del ragazzo, accostato però anche alla Juve nelle ultime settimane.

