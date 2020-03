Bernardeschi: “Stare a casa è giusto, cerchiamo di goderci i momenti in famiglia”

TORINO – Torna l’appuntamento quotidiano con A Casa Con la Juve. Oggi gli ospiti di Zambruno e Zuliani sono Federico Bernardeschi e Francesca Michielin. Queste alcune delle dichiarazioni del numero 33 bianconero: “Sto molto bene, anche se come tutti un po’ sofferente. Questa situazione ci ha tolto quello che facevamo tutti i giorni. Stare a casa è giusto e bisogna farlo. Cerchiamo di goderci questi momenti insieme alle nostre famiglie, è questo che conta ora”. A seguire, il calciatore e la cantante si sono cimentati in una interpretazione in diretta de “Il mio canto libero” di Lucio Battisti.