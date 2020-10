TORINO- Nonostante le numerose voci di un addio imminente, Federico Bernardeschi è rimasto a Torino. Ma forse ancora per poco. Come riportato da Tuttosport, infatti, la Juve starebbe studiando uno scambio con il Barcellona, club da tempo sulle tracce del talento carrarese. La contropartita per i bianconeri sarebbe Ousmane Dembelé, finito fuori dai progetti di Koeman in blaugrana e seguito anche dal Manchester United.