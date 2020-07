Bernardeschi, Gattuso spinge per averlo a Napoli

TORINO- Arkadiusz Milik è uno dei profili seguiti dalla Juventus per rinforzare l’attacco, che a meno di colpi di scena dovrebbe salutare Gonzalo Higuain dalla prossima stagione. Come riportato da Tuttosport, per arrivare al giocatore polacco il club bianconero avrebbe in mente di offrire il cartellino di Federico Bernardeschi come contropartita. Una situazione che trova il favore di Rino Gattuso, grande estimatore del talento scuola Fiorentina. Ma attenzione perché in queste ore è esplosa un’altra bomba atomica totalmente a sorpresa in casa bianconera, tenetevi forte: spunta una nuova ipotesi clamorosa, lo scenario è pazzesco! >>>VAI ALLA NOTIZIA

