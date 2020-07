Bernardeschi, due opzioni per il futuro

TORINO- Il futuro di Federico Bernardeschi alla Juventus è in bilico. Il numero 33, nonostante le tante occasioni che gli sono state concesse da Sarri durante la stagione, non ha mai convinto pienamente e al termine di questa annata potrebbe fare le valigie. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il suo destino potrebbe portarlo a vestire la maglia del Napoli (scambio con Milik) o del Milan (nel caso si aprisse uno spiraglio per portare Donnarumma a Torino).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<