Benzema: “Con Ronaldo dovevo cambiare modo di giocare, ma non mi costava nulla”

TORINO- Ai microfoni di Universo Valdano, l’attaccante del Real Madrid Karim Benzema ha avuto modo di parlare anche del suo rapporto con Cristiano Ronaldo: “Ora sono libero di girare per il campo, toccando di più il pallone, mentre agli inizi della mia carriera avevo un altro stile di gioco. Con Ronaldo ho cambiato il mio modo di giocare. Lui faceva il doppio o il triplo delle mie reti e dovevo adattarmi, dovevo giocare per lui. Dovevo solamente passarla di più a lui e ho pensato non mi costasse nulla. Ho messo da parte il mio istinto di cannoniere per lui”.