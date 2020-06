Bentancur, contro il Lecce arriverà un traguardo importante

TORINO- Partito un po’ in sordina ad inizio stagione, con il passare della partite Rodrigo Bentancur ha preso per mano il centrocampo della Juventus, confermandosi come titolare ormai intoccabile dell’undici di Maurizio Sarri. Anche contro il Lecce, viste le voci di un addio di Pjanic, il numero 30 sarà in campo dall’inizio, pronto per tagliare il traguardo delle 100 presenze ufficiale con la Vecchia Signora. Festeggiamenti che, poi, potrebbero essere ancora più grandi con una vittoria.

