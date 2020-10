Beltrame: “Desidero tornare in Italia”

TORINO – L’ex giocatore della Primavera Juve, Stefano Beltrame, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Teleradiostereo, dove ha parlato anche del campionato bulgaro e del suo desiderio di tornare in Italia.

“E’ una bella esperienza, sto crescendo anche come uomo, ho imparato l’inglese, parlicchio l’olandese, voglio imparare il bulgaro, anche se non sarà semplicissimo perchè è una lingua difficilissima (risata, ndr). Sicuramente giocare qui e disputare l’Europa League sono belle opportunità. Darò il massimo, ho il desiderio di tornare in Italia, di avere una possibilità in Serie A.”.