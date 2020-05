Barzagli, l’ultima suggestione: unirsi allo staff di Allegri

TORINO- Lasciata la Juventus gli scorsi giorni, Andrea Barzagli ha deciso di concedersi un periodo di riposo per stare accanto alla propria famiglia. L’ex campione del mondo, però, starebbe già pensando a cosa fare in futuro e la Gazzetta dello Sport rilancia l’ultima suggestione. L’ex colonna della BBC, infatti, potrebbe presto tornare a lavorare al fianco di Massimiliano Allegri, che lo vorrebbe per rafforzare il proprio staff in vista della prossima avventura in panchina. Il rapporto tra i due è molto solido e quindi non è da escludere questo scenario.

