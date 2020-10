TORINO- Il campionato del Barcellona, dopo le voci su un addio di Messi che hanno turbato l’ambiente in questi mesi, è partito bene. Dopo il successo alla prima giornata sul Villareal, il ragazzi di Koeman hanno sconfitto con un secco 3-0 il Celta Vigo. In gol il giovane Ansu Fati (accostato alla Juve) e Sergi Roberto. Nel mezzo l’autogol dell’uruguaiano Olaza. Messaggio a Ronaldo e compagni: il Barca è in cerca di riscatto dopo la deludente stagione passata.