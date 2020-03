Balzaretti: “Kulusevski è un crack assoluto, non mi sorprende che la Juve abbia puntato su di lui”

TORINO- Federico Balzaretti, ex terzino bianconero e ora stimato opinionista, ha parlato del futuro juventino Kulusevski ai microfoni di DAZN: “È il più giovane calciatore dei cinque campionati top ad aver partecipato ad almeno 10 gol, aggiungendo poi anche 7 assist. È il secondo per numero di assistenze, solo Sancho gli è davanti. È un crack assoluto e non mi sorprende che la Juventus abbia deciso di investire su di lui a gennaio per portarlo alla corte di Sarri”. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate alcune clamorose novità per il mercato bianconero, pesantissima cessione in arrivo. Ormai sembra tutto deciso: sarà addio! >>>VAI ALLA NOTIZIA

