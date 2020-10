Ballardini: “È strano che la Juve si sia fatta trovare impreparata”

TORINO – L’ex allenatore della Serie A Davide Ballardini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche della Juve.

“Non c’è tanta chiarezza e ciò ti porta delle difficoltà. Per quanto riguarda Pirlo, è stato un grande giocatore. Da allenatore, vedremo. La poca chiarezza probabilmente è da attribuire alla società che ha fatto delle scelte e magari avrà ragione nel tempo. Strano per la Juve che si sia fatta trovare impreparata. Anche Inter e Atalanta hanno un po’ di difficoltà ma vedere la Juve in difficoltà è strano”.