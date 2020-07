Aubameyang, nuova sfida tra Juve e Inter

TORINO- In virtù di un contratto in scadenza nell’estate del 2021, l’Arsenal starebbe pensando di privarsi di Pierre-Emerick Aubameyang nei prossimi mesi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti gabonese è seguito con grande attenzione dalla Juve, in cerca di un giocatore che possa rimpiazzare Gonzalo Higuain. Sulle tracce dell’ex Borussia Dortmund ci sarebbe però anche l’Inter, al momento in vantaggio sui bianconeri. Ma attenzione perché in queste ore è esplosa un’altra bomba atomica totalmente a sorpresa in casa bianconera, tenetevi forte: spunta una nuova ipotesi clamorosa, lo scenario è pazzesco! >>>VAI ALLA NOTIZIA

