TORINO- Tra i vari nomi accostati alla Juventus per sostituire Gonzalo Higuain, ormai con le valigie in mano, c’è stato anche quello di Pierre Emerik Aubameyang. Come riferito quest’oggi dalla stampa spagnola, però, la pista che porta i bianconeri al gabonese sarebbe difficile da percorrere. In cima alle preferenze dell’ex Borussia Dortmund ci sarebbe infatti il Barcellona, dove rimpiazzerebbe Griezmann.

