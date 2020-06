Arthur, il matrimonio con il Barcellona può finire in anticipo

TORINO- Giornata di visite mediche per Arthur, arrivato a Torino ieri in tarda serata e pronto a tuffarsi nella sua nuova avventura bianconera, che partirà ufficialmente al termine di questa stagione. Come riportato dalla Spagna, però, non è escluso che il brasiliano lasci da subito il Barcellona, infastidito dall’insistenza dei catalani di lasciarlo partire. L’ex Gremio, che con la Juve non potrà giocare in questi mesi finali del campionato, non disputerebbe quindi più alcuna partita agli ordini di Setién.

