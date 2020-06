Arthur, il discorso fatto a Messi e compagni

TORINO- Dopo la giornata di visite mediche di ieri, con firma sul contratto, Arthur ha fatto ritorno a Barcellona, dove terminerà la stagione prima di unirsi alla Juventus a partire dalla prossima. Come riportato da Sportmediaset, il brasiliano, al rientro in Spagna, ha preso la parola davanti a Messi e compagni, annunciando il suo addio, ma con la volontà di finire al top queste ultime partite in blaugrana che gli restano.

