TORINO- Ultimi mesi per Arthur con la maglia del Barcellona, prima di unirsi ufficialmente alla Juventus ed iniziare così una nuova avventura. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, il brasiliano non si trasferirà a Torino da solo, ma sarà accompagnato dalla sua famiglia (papà Ailton, mamma Lucia e il fratello Paulo), dalla fidanzata Pati e dal suo chef personale Eduardo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<