Aquilani: “Orgoglioso di aver giocato nella Juve. E quel messaggio di Agnelli…”

ORINO- Alberto Aquilani, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della sua esperienza juventina, durata per la sola stagione 2010/11: “Ho giocato un solo anno nella Juventus. Fu un’annata dove venivo da problemi fisici, un’annata strana. Alla fine del girone d’andata eravamo secondi a pochi punti dalla prima, poi siamo sprofondati. E’ stata una stagione fallimentare, ma sono orgoglioso di aver giocato in una delle squadre più importanti a livello europeo. Il presidente Agnelli, quando ho smesso di giocare, mi ha mandato un messaggio nel quale mi ringraziava per aver partecipato alla rinascita del club bianconero. Per me questo vale più di mille contratti”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<