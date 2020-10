TORINO- Accostato a diversi top club per tutta l’estate, alla fine Houssem Aouar ha deciso di restare al Lione. Il ragazzo nel mirino anche della Juve, ha parlato ai microfoni di Telefoot delle sue sensazioni: “Non sono pentito di essere rimasto. Onestamente sono felice di essere ancora qui. Lione è la mia città, il mio club ed è per me un grande orgoglio poterlo rappresentare in campo. Sono motivato per fare una grande stagione”.