Aouar, la Juve prepara l’offensiva per gennaio

TORINO – Nel corso dell’ultima sessione di mercato, la Juventus ha lavorato per ringiovanire e sistemare la propria rosa, mancando però l’ultimo colpo a centrocampo. Una situazione alla quale si lavora per gennaio, con Houssem Aouar come obiettivo principale. Come riportato dalla stampa francese, il club bianconero è ancora sulle tracce del classe ’98, per il quale c’erano già stati dei sondaggi in estate. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è esplosa anche un’altra clamorosa bomba di mercato in casa bianconera. Spunta una notizia da fuori di testa: l’ipotesi è totalmente folle! >>>VAI ALLA NOTIZIA