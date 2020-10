Aouar, discorsi rimandati a gennaio

TORINO – Come riportato dalla stampa francese, Houssem Aouar dovrebbe restare al Lione almeno fino alla prossima finestra di mercato, prevista per gennaio. Il centrocampista classe 1998, infatti, viene valutato 50 milioni di euro, ma difficilmente un club si presenterà con tale cifra nelle prossime ore. In corsa, per il suo cartellino, rimangono la Juventus, l’Arsenal e il Psg, ai quali nella giornata di ieri si è aggiunto il Real Madrid. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate altre grandissime novità per il mercato bianconero, ora cambia di nuovo tutto. Ultim’ora Sky Sport, Juve scatenata: Paratici pronto a chiudere addirittura tre affari sul fotofinish! >>>VAI ALLA NOTIZIA