Amor: “La Juve è uno dei club più forti al mondo, sarà una rivale complicata”

TORINO- Guillermo Amor, dirigente del Barcellona, ha parlato ai canali ufficiali del club delo sorteggio di Champions League: “Dobbiamo essere positivi, c’è da affrontare tutte le squadre prima o poi. Credo che la squadra stia lavorando molto bene, come si è visto nell’inizio della Liga. La Juve è una delle più grandi squadre del mondo, con una mentalità vincente. Per noi sarà un rivale molto forte, soprattutto in casa sua. Ha grandi giocatori come Cristiano Ronaldo, Morata, Arthur e un allenatore nuovo e giovane come Pirlo, con voglia di fare bene”.