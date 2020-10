Amelia: “Pirlo è perfetto per la Juve”

TORINO – L’ex portiere della Nazionale Marco Amelia, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche di Andrea Pirlo.

“Penso che se le aspettasse e fosse pronto a vivere una situazione del genere. Alla Juventus stanno cambiando tanto sul lato del gioco, dal mercato sono arrivati giocatori molto offensivi e Andrea vuole puntare su giocatori di qualità, che fanno la differenza nell’uno-contro-uno. Ieri va detto che il Verona per un’ora ha fatto un’ottima partita, giocando alla pari, ma per l’ultima mezz’ora era la Juventus che meritava di vincere. Lui e Gattuso sono due allenatori che hanno nella loro mentalità un calcio diverso tra loro, ma per i rispettivi ambienti è perfetto. Ad Andrea però, e alla Juventus stessa, va dato il tempo. Il pareggio di ieri, per esempio, non ha premiato quanto fatto in campo dalla Juventus”.