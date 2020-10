TORINO- L’ex centrocampista del Milan Massimo Abrosini snobba la Juve. Stimato opinionista televisivo, l’ex calciatore ha parlato in vista del derby di Milano ai microfoni di Sky Sport: “Posso sicuramente dire che entrambe sono attrezzate per raggiungere i loro obiettivi, sia dal punto di vista dell’organico che del lavoro sul campo. La Champions per il Milan, mentre lo scudetto per l’Inter è un traguardo alla portata”.