TORINO- Per ringiovanire e allo stesso tempo rinforzare il centrocampo, la Juventus starebbe pensando a Manuel Locatelli, punto fermo del Sassuolo. Di lui ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, Massimo Ambrosini: “Stiamo parlando di un giovane molto interessante, che sa interpretare al meglio le due fasi. Fossi in lui resterei un’ulteriore stagione al Sassuolo, per non rischiare di perdere certezze”.

