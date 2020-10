Alvino: “La Juve dovrebbe ringraziare il Napoli. Gli azzurri hanno eseguito gli ordini dell’Asl”

TORINO- Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il giornalista Carlo Alvino ha espresso la sua opinione riguardo il caso Juventus-Napoli: “I bianconeri dovrebbero ringraziare gli azzurri per aver evitato possibili focolai. Bisogna fare chiarezza. Il Napoli non ha preso decisioni in autonomia, è stato fermato dall’Asl e se i giocatori avessero fatto diversamente avrebbero rischiato denunce penali. L’unico modo per terminare il campionato sono i play-off, soluzione che non piace alla Juve”.