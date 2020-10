Alvino insiste: “Il Napoli società seria, se fosse partito per Torino…”

TORINO- Carlo Alvino, noto giornalista tifoso del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Faccio un sincero in bocca al lupo a Cristiano Ronaldo, ma dopo la notizia della sua positività ho penstao a cosa sarebbe potuto succedere se il Napoli fosse partito per Torino. Sarebbe stato processato in pubblica piazza come il club untore di Ronaldo, ma per fortuna il Napoli è ligio alla legge, è una società seria. Aspettiamo che venga fatta giustizia e che la partita con la Juve venga rinviata e recuperata”.