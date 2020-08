TORINO- Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex attaccante bianconero Josè Altafini ha parlato di Paulo Dybala, il cui futuro è ancora incerto: “La Juventus, in passato, si è privata di giocatori come Henry, Zidane, Pogba…Nessuno è indispensabile in questa squadra. Bisogna vendere a seconda delle richieste che farà Pirlo e poi una cessione di Dybala potrebbe portare ad un acquisto di spessore”.

