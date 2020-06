Allegri, ultimo giorno di contratto con la Juventus

TORINO- Nonostante la separazione avvenuta ormai più di un anno fa, Massimiliano Allegri è ancora legato alla Juventus da un contratto che, però, scadrà nella giornata di domani. Il tecnico livornese, pronto a tornare in pista dopo un anno sabbatico, vedrà così terminare in tutto e per tutto il proprio rapporto con il club bianconero, con cui, negli anni, ha sollevato al cielo ben 11 trofei, posizionandosi al terzo posto tra i tecnici più vincenti della Vecchia Signora.

