TORINO- In vista della prossima annata, la Juventus potrebbe mettere a segno diversi colpi per rinforzare la fasce difensive. In caso di partenza di Alex Sandro, il club bianconero avrebbe bisogno di un grande profilo per rimpiazzare l’ex Porto, che potrebbe corrispondere al nome di David Alaba. L’austriaco, dopo aver vinto tanto al Bayern Monaco, secondo Rai Sport vorrebbe cambiare aria a fine stagione.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<