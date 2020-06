Adani: “Arthur? Ben venga per la Juve il suo acquisto, il Barcellona ha sbagliato a cederlo”

TORINO- Daniele Adani, opinionista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay in merito al passaggio di Arthur alla Juventus: “Parliamo di un ottimo calciatore e sono sorpreso che il Barcellona abbia deciso di lasciarlo andare. Già lo scorso anno aveva fatto vedere grandi cose, ma evidentemente qualcosa non funzionava più. A livello societario, negli ultimi anni, i blaugrana hanno sbagliato diverse scelte e questa è una di quelle. Ma ben venga per i bianconeri, che hanno preso un giocatore che sa giocare a calcio”.

