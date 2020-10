Acquisto Chiesa, la Juve deve prima cedere un esubero

TORINO – La Juventus continua a lavorare senza sosta per l’arrivo di Federico Chiesa, considerato il giusto tassello per rinforzare ulteriormente la rosa di mister Andrea Pirlo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante l’accordo raggiunto con l’entourage del ragazzo, il club bianconero dovrà prima cedere uno dei giocatori in esubero. Il posto potrebbe essere liberato da Douglas Cosra che, secondo indiscrezioni provenienti dalla Germania, è vicino al ritorno al Bayern Monaco. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate altre grandissime novità per il mercato bianconero, ora cambia di nuovo tutto. Ultim’ora Sky Sport, Juve scatenata: Paratici pronto a chiudere addirittura tre affari sul fotofinish! >>>VAI ALLA NOTIZIA